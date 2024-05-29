Стало известно, могут ли консервированные фрукты заменить свежие

Заморозка и консервация фруктов, вопреки распространенному мнению, не сокращает количество витаминов, минералов и других полезных веществ в них. Об этом изданию The Conversation рассказала диетолог Эвангелина Манциорис из Университета Южной Австралии.

Специалист объяснила, что ферментация (как и консервация) — это один из старейших методов обработки и продления срока годности пищевых продуктов. Ферментация как способ консервирования фруктов и овощей чаще всего предполагает помещение их в воздухонепроницаемую емкость для запуска процесса естественного брожения.

По мнению диетолога, такой метод обработки продуктов не только позволяет сохранить витамины и минералы, но и обогащает фрукты и овощи полезными для пищеварения бактериями. Консервация, в свою очередь, лишь незначительно снижает питательную ценность продуктов.

Врач добавила, что минералы, такие как кальций, железо и магний, содержатся в замороженных фруктах и овощах в той же концентрации, что и в свежих. Дело в том, что чаще всего растительные продукты подвергаются заморозке сразу после сбора. Своевременная обработка позволяет замораживать фрукты на пике свежести, в то время как транспортировка в магазины и хранение может негативно сказаться на качестве.

Ранее были названы виды фруктов и овощей, которые нельзя хранить вместе.