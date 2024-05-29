«Ослепить» верховное главнокомандование». Зачем Украина атакует российские РЛС Полковник Ходаренок увидел связь между ударами Киева по РЛС и активностью НАТО

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по отдельным радиотехническим узлам системы предупреждения о ракетном нападении (орту СПРН). 26 мая украинский беспилотник атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей «Воронеж-М» в окрестностях Орска. До этого 23 мая ВСУ была атакована РЛС «Воронеж-ДМ» в Армавире, а 17 апреля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали загоризонтную РЛС «Контейнер» в Мордовии. Зачем ВСУ атакует систему предупреждения о ракетном нападении РФ и при чем тут НАТО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Система предупреждения о ракетном нападении представляет собой комплекс отдельных радиотехнических узлов и других технических средств обнаружения запуска межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, вычисления их траектории и передачи КП СПРН информации, на основе которой фиксируется факт нападения на государство с применением ракетного оружия и принимается оперативное решение об ответных действиях.

В ВС РФ решение задач предупреждения о ракетном нападении возложены на 15-ю армию воздушно-космических сил особого назначения (15-я А ВКС ОН), которая занимается управлением орбитальной группировкой космических аппаратов, обнаружением пусков баллистических межконтинентальных ракет и наблюдением за космическим околоземным пространством.

Удар по РЛС «Контейнер»

17 апреля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали загоризонтную РЛС «Контейнер» в окрестностях города Ковылкино (Республика Мордовия).

Двухкоординатная радиолокационная станция загоризонтного обнаружения пространственной волны 29Б6 «Контейнер» размещается в транспортабельных контейнерах и не требует капитального строительства.

Радиотехнический узел таких РЛС состоит из двух частей: передающей и приемной. Каждая из них в своем составе имеет техническую позицию и жилой городок. На технических позициях установлены антенно-фидерные устройства со всем необходимым коммутационным и прочим оборудованием.

Принцип работы загоризонтных локаторов сильно отличается от обычных надгоризонтных РЛС. Последние работают в зоне «прямой видимости», которая ограничена расстоянием в десятки, максимум сотни километров. Загоризонтные системы используют отражение радиоволн от ионосферы — верхнего слоя атмосферы Земли, сильно ионизированного из-за облучения космическими лучами. Радиоволны нужного диапазона отражаются от нее словно от «зеркала» высоко над горизонтом, затем достигают Земли, где снова могут отразиться от нужных целей — самолетов, кораблей и взлетающих ракет — и опять же через ионосферу вернутся к приемным антеннам. Таким образом создается радиолокационное поле на тысячи километров.

Сигнал «Контейнеров» отражается от ионосферы только один раз, благодаря чему можно получить достаточно точное целеуказание и отслеживать на территории Западной Европы даже самолеты малой авиации.

Россия планирует создать группировку РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер» и «Подсолнух» по периметру всей границы. Это позволит обнаруживать и сопровождать крылатые ракеты, самолеты и корабли с ядерным оружием на дальности 1,5 - 2 тыс. км от российской территории.

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К примеру, на границе с Белоруссией, в районе Смоленска уже сооружена уникальная РЛС ЗГО 80П6, которая может обнаруживать летательные аппараты с малой радиолокационной заметностью и крылатые ракеты в радиусе 2,5 тыс. км (вплоть до западных границ Франции).

Многофункциональный разведывательно-информационный комплекс (а именно так называется РЛС 80П6) предназначен для:



повышения эффективности решения задач воздушно-космической обороны на важнейших ракетоопасных направлениях;



решения задач информационного обеспечения формируемых соединений ВКО, а также мобильных комплексов;



информационного обеспечения испытаний и учебно-боевых пусков отечественных баллистических ракет в районах испытательных полигонов.

Станция в полном объеме готова к эксплуатации, но по непонятным причинам так пока и не поставлена на боевое дежурство.

Атаки «Воронежей»

23 мая беспилотник ВСУ атаковал РЛС системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж-ДМ» в Армавире . По некоторым данным, Украина тогда применила португальский дрон Tekever AR3.

РЛС «Воронеж» представляет собой стационарную надгоризонтную радиолокационную станцию так называемой высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ). Существуют варианты локатора, работающие в диапазоне как метровых, так и дециметровых радиоволн. И те, и другие обладают своим набором достоинств и недостатков.

РЛС метрового диапазона 77Я6 «Воронеж-М» разработана и производится ОАО «Радиотехнический институт имени академика Минца», а станция дециметрового диапазона 77Я6-ДМ «Воронеж-ДМ» разработана ОАО «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи».

Станция состоит из приемопередающей установки с активной фазированной антенной решеткой, быстровозводимого здания для личного состава и нескольких контейнеров с радиоэлектронным оборудованием.

Дальность обнаружения целей «Воронеж-М», которая работает в метровом диапазоне, достигает 6 тыс. км. «Воронеж-ДМ», которая функционирует в дециметровом диапазоне, — до 6 тыс. км по горизонту и до 8 тыс. км по вертикали.

Каждая РЛС способна одновременно обнаруживать и сопровождать до 500 объектов.

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РЛС «Воронеж-ДМ» развернуты в Армавире Краснодарского края, населенном пункте Пионерский Калининградской области, Енисейске (поселок Усть-Кемь), Барнауле (поселок Конюхи) Алтайского края и в городе Зея Амурской области. «Воронеж-М» — в населенном пункте Лехтуси Ленинградской области, Орске Оренбургской области, городе Усолье-Сибирское (Мишелевка) Иркутской области и в Воркуте (населенный пункт Воргашор Республики Коми).

26 мая украинский беспилотник атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей «Воронеж-М», расположенную в окрестностях города Орск в Оренбургской области. При этом аппарат преодолел расстояние более 1800 километров до объекта СПРН, установив новый рекорд дальности полета для дронов-камикадзе.

«Часть хорошо продуманного плана»

Если одна атака БЛА ВСУ и может быть случайностью, но уже вторая — явно выраженная тенденция, а третья — система.

То есть противник этими ударами намерен вывести из строя одну из важнейших стратегических систем Вооруженных сил России — Систему предупреждения о ракетном нападении — без всякого преувеличения, глаза Верховного главнокомандующего.

Именно на основе данных, полученных от СПРН, президент России принимает решение о нанесение по противнику ответно-встречного, ответного или (в некоторых случаях) упреждающего удара.

Подобные действия ВСУ следует считать только частью хорошо продуманного плана. Помимо медийного эффекта, есть и другие обстоятельства. «Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории». Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

Так что взаимосвязь между ударами ВСУ по российским отдельным радиотехническим узлам СПРН и подобными действиями НАТО прослеживается достаточно явно. Что делать? Безусловно, необходимо резко усилить зенитное ракетное и истребительное авиационное прикрытие подобных узлов. Помимо этого, по военным объектам на территории Украины должны быть нанесены ответные удары такой силы, чтобы у военно-политического руководства в Киеве напрочь отбить даже мысли о продолжении ударов по системе предупреждения о ракетном нападении.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).