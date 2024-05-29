Ученые узнали, как оценить надежность партнера по активности в соцсетях

Американские психологи из Университета штата Аризона установили признаки, позволяющие судить о надежности романтического партнера по его или ее поведению в соцсетях. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Эксперимент состоял из нескольких этапов, в которых в общей сложности участвовали более тысячи человек. Сначала их попросили описать, какие действия людей в социальных сетях говорят об их приверженности к отношениям. Затем людям случайным образом предложили оценить разные сценарии, в которых их гипотетические партнеры по-разному вели себя в ситуациях контакта с другими людьми на онлайн-платформах.

Как показали результаты, на преданность человека своему текущему партнеру надежнее всего указывают четыре действия: удаление приложений для знакомств, игнорирование кокетливых сообщений от других людей, указание статуса своих отношений и отписка от пользователей, которые могут стать романтическим соперником или соперницей.

«Если вы пытаетесь определить, предан ли вам человек, с которым вы только начали встречаться, обратите внимание на то, как он взаимодействует с привлекательными людьми в социальных сетях. Они все еще отвечают на кокетливые личные сообщения? Они удалили свои приложения для знакомств? Такое поведение может дать важную информацию о том, как ваш партнер смотрит на ваши отношения», — объяснила автор исследования Александра Блэк.

Также выяснилось, что люди испытывают наибольшее чувство уверенности в своем партнере не когда тот ставит лайки их публикациям или посвящаем им посты в своих аккаунтах, а когда он не взаимодействует с другими людьми, которые могут создать угрозу текущим отношениям.

Ранее ученые назвали тип личности человека, который точно будет мстить за супружескую измену.