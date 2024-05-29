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В Белом Доме оценили перспективы сделки Израиля и ХАМАС

Белый Дом: сделка Израиля и ХАМАС способна привести к прочным договоренностям

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Hatem Khaled/Reuters

Администрация Белого дома уверена, что находящийся на рассмотрении новый проект сделки между Израилем и радикальным движением ХАМАС, может привести не только к перемирию в Газе, но и к более прочным договоренностям двух сторон. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Cейчас рассматривается еще одно предложение, новое предложение. И мы делаем все возможное, чтобы понять, можем ли продвинуться по нему. Потому что оно может привести к временному перемирию, что может привести к чему-то более устойчивому», — сказал представитель Белого Дома.

Накануне Израиль передал посредникам — Катару, Египту и США — более мягкие условия по установлению мира в анклаве и сделке по освобождению заложников. Отмечается, что переговорщики готовы уменьшить минимальное число пленных для возвращения.

До этого представитель палестинского движения ХАМАС заявил, что оно не вернется к переговорам по вопросу с заложниками до тех пор, пока Армия обороны Израиля продолжает боевые действия на территории сектора Газа.

Ранее в Израиле назвали возможные сроки окончания боевых действий в Газе.

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