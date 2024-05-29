«Досадные накладки»: с сайта КПРФ Москвы удалили фото пограничника Украины

На сайте Московского отделения КПРФ после обращения «Газеты.Ru» удалили фотографию украинского военного к поздравлению с Днем пограничника. Секретарь Московского городского комитета партии, депутат Госдумы Денис Парфенов назвал случившееся «накладкой».

«Досадные накладки иногда случаются. Я вижу, что уже поменяли», — заявил Парфенов «Газете.Ru».

Поздравление российских пограничников с иллюстрацией украинского военного было опубликовано на сайте Московского отделения коммунистической партии от имени Геннадия Зюганова и провисело сутки.

До этого аналогичной фотографией сопроводила поздравление пограничников в соцсетях мэрия Владимира. Картинку позже они удалили, а тех, кто ее разместил, пообещали наказать.

Ранее в Барнауле ученикам третьего класса раздали грамоты с гербом и флагом Украины.