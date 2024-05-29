Минфин предложил взимать процент от суммы сделок с недвижимостью

Министерство финансов России предложило изменить механизм расчета государственной пошлины, которую платят физические лица при проведении сделок с недвижимостью. Это следует из законопроекта о налоговых изменениях, передает РБК.

Согласно законопроекту, расчет госпошлины будет производиться от цены сделки. На данный момент сумма зафиксирована в Налоговом кодексе: для физлиц, приобретающих жилье — две тысячи рублей, а для юрлиц — 22 тысячи рублей.

Также известно, что под изменения подпадают объекты, чья стоимость превышает 20 миллионов рублей. С такой сделки необходимо заплатить 0,1% от цены сделки, но не менее 0,1% от кадастровой стоимости актива. Максимальный размер пошлины не сможет превысить 500 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что самая дорогая квартира в России оценивается в 4 млрд рублей. Недвижимость расположена в Пресненском районе в центре Москвы. Площадь объекта составляет почти 2,5 тысячи «квадратов». Всего за полгода лот подорожал уже на 53%. Покупка самой дорогой квартиры в Петербурге обойдется в 2,3 млрд рублей. За эту сумму предлагается приобрести тысячу «квадратов» в Петроградском районе. При этом объект еще не достроен, сдача запланирована на 2026 год.

Ранее россиян предостерегли от покупки дешевых домов.