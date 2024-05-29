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В ДНР раскрыли роль западного оружия в украинском конфликте

Пушилин: оружие Запада замедляет освобождение территорий, но не меняет ситуацию

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Александр Сухов/РИА Новости

Поставляемое Вооруженным силам Украины (ВСУ) западное вооружение оказывает влияние на скорость освобождения территорий, но не может кардинально изменить ситуацию. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Безусловно, то дальнобойное вооружение, которое поставляется странами Запада, конечно же, составляет определенные сложности в плане скорости освобождения территорий», — отметил он.

Пушилин обратил внимание, что при этом стратегически поменять ситуацию даже дальнобойный западный арсенал не может, так как это вопрос времени.

Накануне Пушилин прокомментировал возможность взятия Харькова. Политик добавил, что размеры зоны безопасности будут зависеть от того, какой дальностью будет обладать оружие, поставляемое Киеву.

28 мая Путин напомнил о своих словах про «санитарную зону» на фоне продвижения российской армии в Харьковской области. Он заявил, что предупредил Запад и ВСУ о создании зоны безопасности в ответ на удары по Белгороду и другим приграничным городам.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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