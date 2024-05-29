«На кадрах как раз техник по пиву»: в кофейне Обнинска назвали причину взрыва кеги с элем

Во время взрыва кеги с вишневым элем в кофейне «Клен» в Обнинске никто не пострадал. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор сети Тимофей Рыжиков. По его словам, волна пенного больше всех окатила техника по пиву и баристу.

«Нет, никто не пострадал. Причины выясняем, скорее всего человеческий фактор. На кадрах как раз техник по пиву, который с этой кегой что-то делал», — сказал Рыжиков.

29 мая в Telegram-канале кофейни «Клен» появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва кеги с нефильтрованным вишневым элем на кухне одного из филиалов сети. Пенным окатило четырех работников.

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