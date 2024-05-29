«Резников против Украины». ЕСПЧ начал расследование пыток российского военного

ЕСПЧ начал процесс «Резников против Украины» в связи с пытками российского плененного военного Дениса Резникова в зоне СВО, сообщила донецкая правозащитница Ирина Вихорева. По ее словам, делом также займется Европейский комитет по предотвращению пыток. Резников отправился на фронт в феврале 2022 года, через полтора года он оказался в плену. По заявлению правозащитников, украинские силовики требовали от дочери солдата фотографировать военные объекты в обмен на прекращение издевательств над ее отцом.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал расследование дела против Украины в связи с пытками российского военнослужащего Дениса Резникова, сообщила агентству РИА Новости донецкий правозащитник Ирина Вихорева.

Россиянин до февраля 2022 года работал на шахте в Донецке. Почти сразу после начала СВО он отправился на фронт добровольцем, спустя полтора года попал в плен в районе Красногоровки в ДНР. Украинские силовики вышли на его дочь и потребовали от нее фотографировать военные объекты, а взамен пообещали прекратить издевательства над ее отцом. После этого девушка попросила помощи у правозащитников.

По словам Вихоревой, несколько дней назад представители ЕСПЧ ответили на их запрос, сообщив о запуске процесса «Резников против Украины». По ее сведениям, Киев о начале процесса пока не уведомили.

«Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции. Этим сейчас и занимается адвокат», — сказала правозащитница.

Она добавила, что информация о пытках россиянина была передана в МИД Швейцарии. С 15 по 16 июня в этой стране планируют провести мирную конференцию по Украине, в ходе которой в том числе затронут тему военнопленных.

Также Вихорева сообщила, что интерес к к делу Резникова проявил Европейский комитет по предотвращению пыток (ЕКПП). По ее словам, ЕКПП внес россиянина в список в связи с жестоким обращением со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обращение в комитет направила сама Вихорева.

Как проинформировала правозащитница, в комитете ответили, что один из сотрудников поедет на Украину и постарается выяснить обстоятельства попадания в плен, условия содержания и обращения с этим военным.

ЕКПП учредил Совет Европы в 1989 году. Цель комитета – надзор над соблюдением положений Европейской конвенции по предупреждению пыток. В 2015 году на пост главы организации вступил профессор Киевского национального университета Николай Гнатовский.

Пытки российских военных

В марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, в котором говорится о пытках в отношении российских военных на Украине. В докладе сказано, что сотрудники управления опросили 44 российских бойца, находившихся в плену ВСУ в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Военные сообщили о пытках в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя. ООН назвало эти сообщения «заслуживающими доверия».

Комментируя информацию УВКПЧ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю хорошо известно о военных преступлениях, которые совершает Украина.

«Все военные преступления киевского режима тщательно документируются», — сказал Песков, отметив, что российская сторона намерена добиваться наказания для ответственных за эти преступления.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник отказался назвать доклад ООН по пыткам российских солдат на Украине серьезным расследованием или адекватным отражением реальности.

«Мы сталкиваемся со многими фактами, которые сейчас недоступны, в том числе таким структурам, как УВКПЧ, потому что они достаточно сильно политизированы и относиться к ним как к последней инстанции я бы не стал», — заявил Мирошник.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале апреля, доклад комиссии ООН по правам человека на Украине не отличается объективностью.

По ее словам, более 95% информации в нем «подтверждает якобы совершаемые Россией грубые нарушения норм международного гуманитарного права, в том числе прав человека, на так называемых «оккупированных украинских», как они это называют, «территориях», включая Крым». Дипломат считает, что информацию о пытках российских военных в документ включили для придания ему «видимой сбалансированности».