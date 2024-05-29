Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бортпроводник снимал несовершеннолетних пассажирок в туалете на скрытую камеру

NYP: сотрудник American Airlines снимал на скрытую камеру юных пассажирок

close
100%
AP

Авиакомпания American Airlines уволила команду юристов, которые обвинили девятилетнюю девочку в том, что она попала на скрытую камеру, установленную бортпроводником в туалете самолета. Об этом сообщает NYP.

По имеющейся информации, 37-летний бортпроводник прикреплял свой iPhone к крышке унитаза в туалете самолета. В сентябре 2023 года 14-летняя пассажирка, летевшая в Лос-Анджелес, заметила камеру, позже ее семья обратилась с иском к авиакомпании. Этой зимой подозреваемого в тайной съемке задержали, тогда же выяснилось, что от его действий пострадали несколько девочек в возрасте от 7 до 14 лет.

Однако подсудимый не признал себя виновным по обвинению в попытке сексуальной эксплуатации детей и хранении детской порнографии. На суде адвокаты авиакомпании заявили, что одна из пострадавших, которой в тот момент было девять лет, сама виновата в том, что попала в кадр. По их словам, она «знала или должна была знать, что там находится записывающее устройство».

Тем не менее авиакомпания также принесла извинения и дистанцировалась от заявления, сделанного адвокатами.

«Мы не считаем, что этот ребенок виноват, и очень серьезно относимся к обвинениям, касающимся бывшего члена команды», — заявили в авиакомпании.

Ранее скрытая камера снимала клиенток во время лазерной эпиляции в подмосковном салоне красоты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами