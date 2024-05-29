Бортпроводник снимал несовершеннолетних пассажирок в туалете на скрытую камеру

Авиакомпания American Airlines уволила команду юристов, которые обвинили девятилетнюю девочку в том, что она попала на скрытую камеру, установленную бортпроводником в туалете самолета. Об этом сообщает NYP.

По имеющейся информации, 37-летний бортпроводник прикреплял свой iPhone к крышке унитаза в туалете самолета. В сентябре 2023 года 14-летняя пассажирка, летевшая в Лос-Анджелес, заметила камеру, позже ее семья обратилась с иском к авиакомпании. Этой зимой подозреваемого в тайной съемке задержали, тогда же выяснилось, что от его действий пострадали несколько девочек в возрасте от 7 до 14 лет.

Однако подсудимый не признал себя виновным по обвинению в попытке сексуальной эксплуатации детей и хранении детской порнографии. На суде адвокаты авиакомпании заявили, что одна из пострадавших, которой в тот момент было девять лет, сама виновата в том, что попала в кадр. По их словам, она «знала или должна была знать, что там находится записывающее устройство».

Тем не менее авиакомпания также принесла извинения и дистанцировалась от заявления, сделанного адвокатами.

«Мы не считаем, что этот ребенок виноват, и очень серьезно относимся к обвинениям, касающимся бывшего члена команды», — заявили в авиакомпании.

Ранее скрытая камера снимала клиенток во время лазерной эпиляции в подмосковном салоне красоты.