Иран заявил, что версия о падении вертолета Раиси из-за диверсии исключена

Версия о падении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси из-за взрыва, возникшего в результате диверсии, исключена. Об этом сообщает IRIB со ссылкой расследование Генштаба ВС Ирана.

«Исключена версия о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения воздушного судна со склоном возвышенности», — говорится в отчете.

24 мая президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что делегация, сопровождавшая президента Ирана Эбрахима Раиси, пользовавшаяся вертолетами российского производства, долетела без проблем.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что санкционная политика США сыграла свою роль в трагедии с Эбрахимом Раиси. По его словам, ограничительные меры Вашингтона, в частности, мешали обслуживанию вертолета иранского лидера.

Следователи не обнаружили следов воздействия пуль на корпус вертолета президента Ирана. Сообщается, что вертолет Раиси загорелся, набирая высоту.

Вертолет Раиси Bell 212 упал 19 мая недалеко от города Джульфы. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где президент провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Воздушное судно искали более 10 часов. В поисках принимали участие турецкие и российские специалисты.

На борту помимо президента Ирана были министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и члены экипажа. В общей сложности в вертолете находились восемь человек. Никто из них не выжил.

Ранее в Госдуме заявили, что ожидают жесткой реакции Тегерана на слова Блинкена о Раиси.