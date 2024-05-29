Американский бизнесмен назвал причину возможного коллапса США

Экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что из-за глобальной дедолларизации в мировой торговле США близок к коллапсу. Об этом сообщает он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Правительство США не хочет мира. Большая коалиция стран дедолларизирует глобальную торговлю. Если американская валюта потеряет статус резервной, печатание денег в США приведет к гиперинфляции и краху долговой системы Соединенных Штатов. Конец империи близок. Она унесет за собой весь мир», — cказал Дотком.

До этого профессор Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый крах 2008 года, заявил, США движутся к кредитному кризису и рецессии в экономике. На фоне краха Silicon Valley Bank эти банки усложнят процесс выдачи кредитов, из-за чего и начнется кризис. Рубини неоднократно делал различные прогнозы экономического характера — крах рынка он предрекал минимум пять раз за последние полгода.

По мнению Рубини, опасность таится в региональных банках США. Они выдают кредиты по ипотеке, для аренды торговых площадей и офисов, и бизнес-ссуды малым и средним компаниям. На фоне недавнего краха банка Silicon Valley Bank эти финансовые организации должны усложнить процесс получения американцами кредитов. Это, в свою очередь, и приведет к кредитному кризису.

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