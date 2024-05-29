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В Казахстане вандалы разгромили мемориал памяти воинам-афганцам

Orda.kz: в казахстанском Макинске вандалы разгромили мемориал воинам-афганцам

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Shutterstock/FOTODOM

Вандалы разрушили мемориал памяти воинам-афганцам в городе Макинске Акмолинской области Казахстана, их уже разыскивает полиция. Об этом сообщает Orda.kz.

Накануне в казахстанских СМИ появилась информация, что вандалы якобы осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны. Но в российском посольстве опровергли эту информацию, отметив, что разрушен именно мемориал воинам-афганцам. Дипломаты также осудили комментаторов, которые спекулируют на инциденте и вбрасывают фейковую информацию.

«Вбрасывается дезинформация о том, что разрушен мемориал, посвященный героям Великой Отечественной войны. Тем самым делаются попытки исказить истинное отношение казахстанского народа к светлой памяти тех, кто с оружием в руках отстоял свободу и независимость нашей Родины в смертельной схватке с фашизмом», — говорится в сообщении посольства России в Казахстане.

В диппредставительстве выразили надежду, что преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание.

До этого на севере Молдавии вандалы осквернили памятник комсомольцам, героям Великой Отечественной войны.

Ранее вандалы нарисовали знак Z на 83 надгробиях на берлинском кладбище.

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