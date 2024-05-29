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В Чебоксарах после взрыва газового баллона в ресторане завели дело

СК: в Чебоксарах по факту взрыва газового баллона в ресторане возбудили дело

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Правоохранители возбудили уголовное дело после взрыва газового баллона в ресторане гостиницы в Чебоксарах. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, по факту происшествия в одном из отелей города Чебоксары», — говорится в сообщении пресс-службы.

Речь идет о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным ведомства, в результате инцидента от осколков декорации барной стойки пострадали 10 человек из числа персонала и посетителей. Их доставили в медицинские учреждения.

29 мая в гостинице города Чебоксары произошел разрыв баллона, находящегося под давлением.

Ранее на северо-востоке Москвы загорелся строящийся жилой комплекс «Руставели».

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