Агент Слишковича назвала истинную причину его ухода из «Спартака»

Марьяна Кашчелан, агент сербского тренера Владимира Слишковича, в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что ее клиент покинул столичный «Спартак» ради более комфортного пребывания нового наставника красно-белых Деяна Станковича в команде.

По ее словам, 41-летний босниец ушел не ради денег.

«Многие думают, что Слишкович ушел из «Спартака» из-за другого предложения. Нет. Владимир ушел, потому что лично считает, что это лучше для клуба и для команды. Он спокойно оставит команду новому тренеру, чтобы тот спокойно работал», — заявила Кашчелан.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. В новом сезоне команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Роман Зобнин намерен отсудить 4 млн рублей.