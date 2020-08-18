Хиллари Клинтон заявила, что Россия пытается помочь Трампу переизбраться

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что Россия якобы пытается помочь действующему президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок, передает ТАСС.

Политик сослалась на последний доклад разведывательного сообщества, в котором утверждается, что Россия снова пытается поддержать Трампа и помочь ему остаться посту главы государства.

«Нам придется иметь дело с продолжающимся вмешательством России в наши выборы, это постоянная угроза демократии США и других стран», — заявила Клинтон.

По ее словам, необходимо «серьезно и окончательно» решить данный вопрос, а «не позволять ему развиваться».

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