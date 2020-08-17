Депутаты Европарламента не признают выборы в Белоруссии и считают вновь избранного главой государства Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление партий ЕП.

В документе говорится, что прошедшие в республике выборы были несвободными и несправедливыми. По мнению представителей организации, все указывает на победу Светланы Тихановской.

«Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе», — говорится в заявлении.

Депутаты также выразили солидарность с белорусским народом в требовании проведения новых и свободных выборов с участием независимых наблюдателей.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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