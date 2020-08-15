Цепкало об уголовном деле против него: это политически мотивировано

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, на которого в стране ранее завели уголовное дело о взяточничестве, отвергает обвинение. Об этом он заявил РИА «Новости».

«Это чушь полная. Все это просто политически мотивировано. Я полностью это отрицаю, никакой взятки не было, это глупость полная и никаких доказательств нет», — сказал он.

Как сообщалось, на Цепкало завели уголовное дело о взяточничестве. Его объявили в розыск как в Белоруссии, так и в России.

Ранее Цепкало объявил о формировании в республике «Фронта национального спасения». Он пояснил, что намерен начать мобилизацию народа страны против насильственного захвата власти Александром Лукашенко, ставшим в шестой раз президентом республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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