СНБО Украины назвал недружественным шагом решение Минска передать РФ 32 задержанных

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал недружественным шагом решение Минска передать России ранее задержанных в республике 32 граждан РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, белорусские власти приняли неправовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений.

Он отметил, что Украина с помощью доказательств найдет время привлечь всех виновных в совершении преступлений на территории страны к уголовной ответственности, в каком бы далеком государстве они не скрывались.

Данилов также добавил, что решение Белоруссии негативно скажется на отношениях двух государств.

14 августа Белоруссия передала РФ 32 задержанных и объявленных бойцами ЧВК «Вагнер» российских граждан. Еще один россиянин пожелал остаться в Белоруссии, поскольку имеет гражданство в республике.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В офисе Зеленского выразили сожаление о передаче Белоруссией россиян

— Минск отпустил: 32 задержанных россиянина вернулись на родину

— 32 ранее задержанных в Белоруссии россиянина вернулись на родину