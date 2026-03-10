Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Спартак» крупно проиграл «Ак Барсу»

«Ак Барс» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
ХК «Ак Барс»

Московский «Спартак» уступил казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Казани на стадионе «Татнефть-Арена», завершилась с результатом 4:1. В составе победившей команды шайбы забросили Александр Хмелевски, который оформил дубль, Илья Карпухин и Артем Галимов. Единственный гол в составе столичного клуба оформил Никита Холодилин.

Для «Ак Барса» эта победа стала третьей в последних четырех играх. В Восточной конференции КХЛ казанская команда после 64 игр идет третьей позиции в турнирной таблице, набрав 88 очков. «Спартак» проиграл после двух побед подряд. Московский клуб после 64 встреч расположился на восьмой строчке в Западной конференции, имея в активе 74 балла.

В следующем матче регулярного чемпионата «Ак Барс» 13 марта на своей арене примет «Сочи». Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. В тот же день «Спартак» дома сыграет с хабаровским «Амуром», начало матча — 19:30 мск.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее «Динамо» проиграло СКА в матче КХЛ.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!