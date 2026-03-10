«Спартак» крупно проиграл «Ак Барсу»

Московский «Спартак» уступил казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Казани на стадионе «Татнефть-Арена», завершилась с результатом 4:1. В составе победившей команды шайбы забросили Александр Хмелевски, который оформил дубль, Илья Карпухин и Артем Галимов. Единственный гол в составе столичного клуба оформил Никита Холодилин.

Для «Ак Барса» эта победа стала третьей в последних четырех играх. В Восточной конференции КХЛ казанская команда после 64 игр идет третьей позиции в турнирной таблице, набрав 88 очков. «Спартак» проиграл после двух побед подряд. Московский клуб после 64 встреч расположился на восьмой строчке в Западной конференции, имея в активе 74 балла.

В следующем матче регулярного чемпионата «Ак Барс» 13 марта на своей арене примет «Сочи». Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. В тот же день «Спартак» дома сыграет с хабаровским «Амуром», начало матча — 19:30 мск.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее «Динамо» проиграло СКА в матче КХЛ.