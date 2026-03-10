Раскрыты даты проведения фестиваля «АвтоЭкзотика» в Подмосковье

Фестиваль «АвтоЭкзотика» пройдет в подмосковном Щелково с 8 по 14 июня

Полюбившийся многим фестиваль «АвтоЭкзотика» пройдет на территории усадьбы Гребнево в подмосковном Щелково в период с 8 по 14 июня. Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Ожидается, что мероприятие посетят тысячи поклонников автомобильной культуры. Фестиваль не только даст старт летнему сезону автомобильных мероприятий, но и станет отправной точкой обратного отсчета к 50-му Дню автомобилиста. Последний отметят 25 октября.

«В этом году фестиваль пройдет в расширенном семидневном формате, превратившись в настоящий автомобильный уикенд, объединяющий владельцев легендарных машин и новейших технических концептов», — отмечается в пресс-релизе.

Организаторы мероприятия подготовили обширную программу, включающую в себя экспозицию эксклюзивных машин из частных коллекций и реставрационных мастерских и парад ретро-автомобилей. Несколько зон будут посвящены мотоциклам и хот-родам, гости смогут увидеть уникальные инженерные решения и оригинальные дизайнерские концепции.

Хедлайнером «АвтоЭкзотики» в текущем году станет блогер-миллионник и автор проекта «Лиса рулит» Елена Лисовская.

«В завершение каждого фестивального дня будет проходить церемония награждения, на которой отметят лучшие экспозиции в различных номинациях», — подчеркивается в пресс-релизе.

Более того, для участников подготовят различные интерактивные зоны и конкурсы. Будут и активности для всей семьи, обещают организаторы.

