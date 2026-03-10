Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Раскрыты даты проведения фестиваля «АвтоЭкзотика» в Подмосковье

Фестиваль «АвтоЭкзотика» пройдет в подмосковном Щелково с 8 по 14 июня
Пресс-служба фестиваля «АвтоЭкзотика»

Полюбившийся многим фестиваль «АвтоЭкзотика» пройдет на территории усадьбы Гребнево в подмосковном Щелково в период с 8 по 14 июня. Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Ожидается, что мероприятие посетят тысячи поклонников автомобильной культуры. Фестиваль не только даст старт летнему сезону автомобильных мероприятий, но и станет отправной точкой обратного отсчета к 50-му Дню автомобилиста. Последний отметят 25 октября.

«В этом году фестиваль пройдет в расширенном семидневном формате, превратившись в настоящий автомобильный уикенд, объединяющий владельцев легендарных машин и новейших технических концептов», — отмечается в пресс-релизе.

Организаторы мероприятия подготовили обширную программу, включающую в себя экспозицию эксклюзивных машин из частных коллекций и реставрационных мастерских и парад ретро-автомобилей. Несколько зон будут посвящены мотоциклам и хот-родам, гости смогут увидеть уникальные инженерные решения и оригинальные дизайнерские концепции.

Хедлайнером «АвтоЭкзотики» в текущем году станет блогер-миллионник и автор проекта «Лиса рулит» Елена Лисовская.

«В завершение каждого фестивального дня будет проходить церемония награждения, на которой отметят лучшие экспозиции в различных номинациях», — подчеркивается в пресс-релизе.

Более того, для участников подготовят различные интерактивные зоны и конкурсы. Будут и активности для всей семьи, обещают организаторы.

Ранее женское жюри выбрало лучший автомобиль 2026 года.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!