В США заявили, что ВМС страны сопроводили танкер через Ормузский пролив

Военно-морские силы США обеспечили проход нефтяного танкера через Ормузский пролив на фоне военной операции против Ирана. Об этом в социальной сети X заявил глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт.

«ВМС США успешно провели нефтяной танкер через Ормузский пролив, чтобы обеспечить бесперебойные поставки нефти на мировые рынки», — утверждает министр.

10 марта шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что у США есть возможности для защиты судоходства в Ормузском проливе. По его словам, власти Соединенных Штатов относятся к этому очень серьезно.

Накануне цена нефти марки Brent впервые с 2022 года поднялась до $118 за баррель. Это связано с тем, что Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, по которому поставляется около 20% мировой нефти, и угрожает ударами проходящим по нему судам.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

