Зеленский пожаловался на США

Зеленский заявил, что США не дают Украине лицензию на производство противоракет

США не предоставляют Украине лицензию на производство противоракет. На это пожаловался украинский президент Владимир Зеленский, сообщает украинское издание «Новости.Live».

По его словам, для производства противоракет Киеву необходимо только получить такую лицензию.

«Я проговаривал этот вопрос с предыдущей администрацией [Соединенных Штатов], проговаривал с производителями этих ракет, с партнерами, руководством НАТО, нынешней администрацией США. Пока лицензии не получили», — сказал украинский лидер.

10 марта посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что украинская сторона предоставила государствам Персидского залива «экспертную помощь» в противодействии иранским беспилотникам, и теперь Киев ведет переговоры о получении ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

9 марта газета New York Times написала, что ракеты для ПВО, которые рассчитывает получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. По информации издания, с начала операции США против Ирана 28 февраля американцы израсходовали более 800 таких ракет, тогда как Украина за четыре года конфликта получила только 620 ракет для систем Patriot.

