Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

В России за четыре часа отразили атаки более 35 украинских дронов

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 36 украинских беспилотников за четыре часа
Shutterstock

Более 35 украинских дронов сбили над территорией России за четыре часа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, в Крыму нейтрализовали 12 воздушных целей. По семь дронов ликвидировали над акваторией Черного моря и в Белгородской области, шесть — в Краснодарском крае, два — в Курской области. В Брянской и Смоленской областях уничтожили по одному беспилотнику.

Вечером 10 марта губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что регион подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Один из дронов нанес удар по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе, в результате чего водитель получил несовместимые с жизнью ранения. Также был атакован мужчина, передвигавшийся на мотоцикле. Его спасти не удалось.

Ранее украинский БПЛА ударил по жилому дому в Курской области.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!