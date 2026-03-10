В России за четыре часа отразили атаки более 35 украинских дронов

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 36 украинских беспилотников за четыре часа

Более 35 украинских дронов сбили над территорией России за четыре часа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, в Крыму нейтрализовали 12 воздушных целей. По семь дронов ликвидировали над акваторией Черного моря и в Белгородской области, шесть — в Краснодарском крае, два — в Курской области. В Брянской и Смоленской областях уничтожили по одному беспилотнику.

Вечером 10 марта губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что регион подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Один из дронов нанес удар по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе, в результате чего водитель получил несовместимые с жизнью ранения. Также был атакован мужчина, передвигавшийся на мотоцикле. Его спасти не удалось.

Ранее украинский БПЛА ударил по жилому дому в Курской области.