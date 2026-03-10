Размер шрифта
В российской школе детей накормили рыбными котлетами с плесенью

Mash: в Богородске детей накормили котлетами с плесенью в школе
В Нижегородской области детей в одной из школ накормили котлетами с плесенью. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в школе №3 города Богородска. Учащиеся, обнаружив на котлетах зеленоватый налет, обратились к поварам. Те, в свою очередь, заверили детей, что ничего страшного в блюде нет и его можно есть. Директор школы заявила, что лично дежурила в столовой и никаких жалоб от учеников не слышала.

Региональное управление Роспотребнадзора заинтересовалось случившимся, сообщает РИА Новости. Специалисты проведут проверку по факту инцидента.

До этого ребенку дали компот с тараканом в российской школе. Как насекомое попало в напиток, не уточняется.

Ранее московский ресторан накормил гостей роллами с живыми тараканами.

 
