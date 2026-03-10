«Два медведя в одной берлоге»: названа общая проблема «Спартака» и «Зенита»

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!» обозначил общую проблему московского «Спартака» и петербургского «Зенита».

«Я опять же к ней возвращаюсь — два медведя в одной берлоге. Это ключевая проблема у двух команд. Жедсон и Барко — одинаковые, Луис Энрике и Глушенков — это одни и те же футболисты, которые на одну и ту же позицию куплены», — сказал Писарев.

«Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом в 21-м туре чемпионата России 14 марта. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В 20-м туре «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2, футболисты петербургской команды дважды не сумели реализовать 11-метровые удары. В турнирной таблице Российской премьер-лиги клуб расположился на втором месте, имея в активе 42 балла и на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара».

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 35 баллов. В 20-м туре РПЛ красно-белые, который тренирует испанский специалист Хуан Карседо, обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 4:3.

Ранее в «Зените» увидели кризис тренерского жанра.