«Подарок для России». Что пишут на Западе о разговоре Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп не обсуждали детально снятие санкций с российской нефти

После состоявшегося 9 марта телефонного разговора между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, западные эксперты заговорили о возможной отмене антироссийских санкций. В результате американской военной операции в Иране цены на нефть критически повысились, и чтобы их стабилизировать Белый дом может ослабить санкционное давление на Москву. О чем Путин и Трамп говорили по телефону по мнению западных экспертов — в материале «Газеты.Ru».

После того как в понедельник, 9 марта, между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в западной прессе началось обсуждение возможности снятия части антироссийских санкций для стабилизации цен на нефть.

Сам Дональд Трамп сообщил, что разговор с президентом России прошел очень хорошо, и в ходе беседы обсуждались Украина и ситуация вокруг Ирана. Разговор двух лидеров длился около часа, диалог состоялся по инициативе президента США.

Трамп также заявил, что Путин «хочет помочь» с урегулированием ситуации на Ближнем Востоке.

Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что Путин и Трамп сосредоточились на обсуждении эскалации конфликта в Иране, а также хода переговорного процесса по Украине.

«Акцент естественно был сделан на ситуацию вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию», — сказал Ушаков.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что американский лидер в разговоре с Владимиром Путиным не просил о прекращении огня на Украине до полноценного урегулирования . По его словам, в Вашингтоне зафиксировали позицию Москвы и используют словосочетание «прекращение огня» с правильной коннотацией.

Запад заволновался

Издание Axios отмечает, что разговор Трампа и Путина 9 марта стал первым с начала военной операции США в Иране, а потому его важность невозможно переоценить.

«Это был первый телефонный разговор между Трампом и Путиным с начала войны с Ираном. При этом Россия является ключевым союзником Ирана, и американские официальные лица обеспокоены тем, что Москва может помогать иранцам в военных действиях», — говорится в материале.

Сам Трамп после разговора «преуменьшил» такую возможность, отмечает издание. При этом ранее специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф подчеркнул, что российские официальные лица не должны делиться какой-либо разведывательной информацией с Ираном.

После разговора американского и российского лидеров агентство Reuters опубликовало информацию, которая всполошила большую часть западного экспертного сообщества. По словам неназванных источников агентства, Трамп мог обсуждать с Путиным возможности снятия части санкций с российской энергетической сферы.

«Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители, вызванный войной США и Израиля против Ирана», — пишет Reuters.

По словам источников, говоривших на условиях анонимности, действия Белого дома в отношении российской нефти могут включать в себя как общее смягчение санкций, так и более целенаправленные варианты для отдельных стран, таких как Индия, чтобы они могли покупать российскую нефть, не опасаясь санкций со стороны США.

«Мы отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены. У нас есть санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции, пока ситуация не стабилизируется», — сказал Трамп журналистам, не называя конкретные страны.

На прошлой неделе Соединенные Штаты уже разрешили Индии временно закупать российскую нефть, уже находящуюся на танкерах в море, чтобы помочь справиться с сокращением поставок с Ближнего Востока.

Телефонный разговор Трампа с Путиным по крайней мере в экономическом смысле возымел желаемый в Белом доме эффект, отмечает «Би-би-си».

«После бурного утра, когда индексы фондового рынка США упали, а цены на нефть резко выросли, американский президент совершил ряд звонок <...> Усилия возымели эффект — индексы фондового рынка выросли, а цена барреля нефти <...> снизилась», — говорится в материале.

При этом в Кремле заверили, что лидеры стран в телефонном разговоре не обсуждали детально тему отмены санкций . «Нет, как-то сколь-либо детально эта тема не фигурировала», — сказал Песков.

Обесценивание усилий

Возможность снятия части санкций с российской нефтяной отрасли вызвала не только волну негодования в прессе, но и опасения в том, что Дональд Трамп своими действиями может обесценить все усилия Запада по давлению на Москву.

Британская газета The Guardian пишет, что, развязав войну на Ближнем Востоке, Трамп предоставил Кремлю множество возможностей для восстановления экономики.

«После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что США отменят санкции в отношении «некоторых стран», связанные с нефтью <...> Этот шаг может означать дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти, <...> что, в свою очередь, может осложнить усилия по наказанию Москвы за войну на Украине», — говорится в статье.

При этом The Guardian отмечает готовность Путина поставлять нефть и газ в Европу, чтобы предотвратить глобальный энергетический кризис.

«Путин вновь дал понять, что Россия готова поставлять нефть и газ в Европу, заявив, что война с Ираном вызвала глобальный энергетический кризис <...> Путин также заявил, что российским компаниям следует воспользоваться ситуацией на Ближнем Востоке, хотя и отметил, что скачок цен, вероятно, носит временный характер», — пишет издание.

Главная проблема, по мнению газеты The Times, заключается в непредсказуемости решений американского президента, которые могут предоставить Кремлю слишком много экономических возможностей для продолжения конфликта на Украине.

«Проблема в том, что варианты действий в отношении российской нефти варьируются от незначительных и символических до крайне неразумных», — отмечается в статье.

«На протяжении большей части прошлого года, с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Вашингтон стремился лишить Россию возможности торговать нефтью <...> Штаты ввели огромные пошлины и санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. План, казалось, работал, пока Трамп не начал войну против Ирана», — пишет издание NDTV.

По мнению журналистов, Трамп своими действиями поставил Кремль в самое выгодное положение с момента начала украинского конфликта в 2022 году.

«После того, как в эти выходные были взорваны иранские нефтяные объекты, цены на нефть взлетели выше $100 за баррель, достигнув самой высокой отметки с лета 2022 года, когда рынки резко подскочили после начала конфликта на Украине. Резкий рост цен на нефть стал экономическим подарком в решающий момент для России», — говорится в материале.

С похожим тезисом выступило и издание Politico. В материале журналисты отмечают, что из-за войны на Ближнем Востоке российская нефть начала продаваться по «премиальным» ценам, вместо того, чтобы продаваться со скидкой.

«Практически за одну ночь президент США предложил Кремлю решение по дальнейшему обеспечению украинского конфликта с экономической точки зрения. Американско-израильские удары по Ирану привели к резкому росту цен на нефть, увеличив основной источник дохода Кремля и облегчив поддержание военных действий. Для России этот скачок цен на нефть стал экономическим подарком судьбы», — говорится в материале.