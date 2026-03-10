Жена Алибасова-младшего о решении стать 10-й женой: «Со мной был хороший»

Жена Алибасова Арина обвинила шоумена в насилии над всеми женами

Жена Бари Алибасова-младшего Арина объяснила свое решение стать 10-й женой шоумена после обвинений в его адрес. Женщину цитирует NEWS.ru.

Она обвинила Алибасова-младшего в домашнем насилии над всеми предыдущими женами.

«Виолетта, его бывшая супруга передо мной, рассказывала, что он ее тоже бьет. Но со мной-то он был такой хороший», — сказала Арина.

Арина также заявила, что боится признаться себе в выборе неправильного партнера, однако уверена, что Алибасов поступил с ней также, как и с остальными избранницами.

До этого десятая жена Бари Алибасова-младшего заявила, что муж избил ее и отнял дочь. Арина рассказала, что муж не пустил ее на день рождения ребенка. На данный момент супруги проходят через бракоразводный процесс.

Ранее жена Бари Алибасова-старшего обвинила невестку продюсера во лжи.