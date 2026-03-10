Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Культура

Жена Алибасова-младшего о решении стать 10-й женой: «Со мной был хороший»

Жена Алибасова Арина обвинила шоумена в насилии над всеми женами
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Жена Бари Алибасова-младшего Арина объяснила свое решение стать 10-й женой шоумена после обвинений в его адрес. Женщину цитирует NEWS.ru.

Она обвинила Алибасова-младшего в домашнем насилии над всеми предыдущими женами.

«Виолетта, его бывшая супруга передо мной, рассказывала, что он ее тоже бьет. Но со мной-то он был такой хороший», — сказала Арина.

Арина также заявила, что боится признаться себе в выборе неправильного партнера, однако уверена, что Алибасов поступил с ней также, как и с остальными избранницами.

До этого десятая жена Бари Алибасова-младшего заявила, что муж избил ее и отнял дочь. Арина рассказала, что муж не пустил ее на день рождения ребенка. На данный момент супруги проходят через бракоразводный процесс.

Ранее жена Бари Алибасова-старшего обвинила невестку продюсера во лжи.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!