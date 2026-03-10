Режиссер гостелеканала Японии арестовали за сексуальное насилие

Токийская полиция арестовала режиссера японского гостелеканала NHK по подозрению в сексуальном насилии над 20-летней девушкой. Об этом сообщает Japan Times.

По данным полицейских и телеканала NHK, подозреваемый, Кенсуке Накамото, — главный режиссер спортивных новостных программ телекомпании.

Предположительно, 4 января Накамото завел 20-летнюю женщину в многоквартирное здание и напал на нее. Полиция добавила, что 50-летний Накамото угрожал жертве, утверждая, что у него есть оружие. После он скрылся на велосипеде по направлению к своему офису.

Накамото частично опроверг обвинения, заявив, что он не удерживал женщину за руки во время сексуального контакта с ней и не угрожал ей.

В смартфоне режиссера были обнаружены видеозаписи и фотографии, на которых видно, как подозреваемый совершает непристойные действия с другими женщинами. Полиция расследует дело.

В заявлении представители NHK извинились за произошедшее перед жертвой и телезрителями.

