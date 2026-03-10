Размер шрифта
Нарколог назвал смертельный уровень алкоголя в крови

Нарколог Шуров: обычный человек с 4,5 промилле алкоголя в крови впал бы в кому
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Смертельная доза чистого спирта в крови для взрослого человека составляет примерно 5 промилле, а у хронических алкоголиков она еще выше, рассказал «Газете.Ru» врач-нарколог Василий Шуров. До этого в Иркутске задержали водителя с рекордной дозой алкоголя — 4,5 промилле.

«Смертельная доза алкоголя в крови — свыше 5 промилле. У хронических алкоголиков и людей с большой массой тела она выше. С дозировки алкоголя в 4,5 промилле нормальный человек впал бы в кому, а тут мужчина сел за руль. Ну, минимум, там было пьяное вождение, привлек к себе внимание. То есть это очень тренированный в плане алкоголя человек», — пояснил Шуров.

«Самый пьяный» водитель был задержан полицией в Иркутске после попытки скрыться с места ДТП. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, анализ показал 4,5 миллиграмма на литр, что превышает допустимую норму почти в 28 раз (допустимый уровень — 0,16 мг/л при наличии погрешности алкотестера).

Мужчина проигнорировал дорожный знак, выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение с автомобилем, за рулем которого была женщина. Виновник бросил свой автомобиль и скрылся с места аварии. Позже его удалось задержать. При опросе мужчина заявил, что «ничего не помнит».

Ранее психиатр рассказал, что весной растет число пациентов с алкогольными психозами.

 
