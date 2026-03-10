В минздраве рассказали о состоянии единственного выжившего во время похода на Кваркуш

Мужчина выживший во время похода на Кваркуш, чувствует себя лучше

Единственный выживший во время поездки в Пермский край турист из Уфы чувствует себя лучше. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на минздрав региона.

По словам представителей ведомства, 67-летний мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. На данный момент лечение продолжается, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Компания из пяти уфимцев отправилась в поход на Кваркуш 20 февраля сами, на снегоходах. При этом они не регистрировались в МЧС, так как часто ходили в походы и не думали, что произойдет что-то плохое.

Мужчины должны были вернуться через четыре дня, но в назначенный срок так и не вышли на связь.

Выяснилось, что в пути у них появились проблемы с транспортными средствами. Три человека остались на месте, еще двое пошли искать помощь.

Когда спасатели прибыли на место, два человека все еще были живы, но в результате спасти удалось только одного. К врачам он попал в тяжелом состоянии, с сильным обморожением и истощением.

