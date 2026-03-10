Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

В минздраве рассказали о состоянии единственного выжившего во время похода на Кваркуш

Мужчина выживший во время похода на Кваркуш, чувствует себя лучше
ГУ МЧС России по Пермскому краю

Единственный выживший во время поездки в Пермский край турист из Уфы чувствует себя лучше. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на минздрав региона.

По словам представителей ведомства, 67-летний мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. На данный момент лечение продолжается, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Компания из пяти уфимцев отправилась в поход на Кваркуш 20 февраля сами, на снегоходах. При этом они не регистрировались в МЧС, так как часто ходили в походы и не думали, что произойдет что-то плохое.

Мужчины должны были вернуться через четыре дня, но в назначенный срок так и не вышли на связь.

Выяснилось, что в пути у них появились проблемы с транспортными средствами. Три человека остались на месте, еще двое пошли искать помощь.

Когда спасатели прибыли на место, два человека все еще были живы, но в результате спасти удалось только одного. К врачам он попал в тяжелом состоянии, с сильным обморожением и истощением.

Ранее мужчина заманил девочек в заброшку на вершине горы и изнасиловал, пока сообщники снимали.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!