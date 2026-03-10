Размер шрифта
Victoria's Secret зарегистрировала в России новый бренд

Компания Victoria's Secret запатентовала в России бренд Pink
Американская компания Victoria's Secret зарегистрировала в Роспатенте бренд Pink — права на товарный знак будут закреплены за организацией до марта 2034 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Американская компания Victoria's Secret 10 марта зарегистрировала в Роспатенте бренд Pink. Права на него будут закреплены за организацией до марта 2035 года. Товарный знак можно будет использовать для выпуска парфюмерии, косметики, нижнего белья, футболок, юбок, платьев, рубашек, одежды для дома. На официальном сайте компании под брендом Pink представлена линейка различных товаров», — сообщили там.

В сервисе напомнили, что Victoria's Secret остановила работу в РФ весной 2022 года. В России бренд развивала компания ООО «Монэкс Трейдинг». В ноябре 2022 года организацию приобрело АО «МФК Джамилько». В октябре 2023 года компания «Монэкс Трейдинг» была ликвидирована.

Ранее модный дом Dior зарегистрировал в России бренд Lady Dior.

 
