В Белом доме рассказали, когда закончится операция США против Ирана

Белый дом: операция США против Ирана закончится тогда, когда решит Трамп

Операция США против Ирана завершится тогда, когда американский лидер Дональд Трамп решит, что ее цели были выполнены, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Запись трансляции опубликована на портале C-Span.

«В конечном счете операция завершится тогда, когда верховный главнокомандующий решит, что военные цели полностью достигнуты», — заявила Левитт во время брифинга с журналистами.

9 марта помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Президенты созвонились по инициативе американской стороны.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

