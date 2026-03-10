Размер шрифта
Российскую многодетную мать заподозрили в серийном мошенничестве

В Ингушетии многодетную мать задержали за серийное мошенничество

В Ингушетии 27-летнюю многодетную мать задержали по подозрению в серийном мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Женщина, воспитывающая четверых детей, уже проходит фигуранткой по семи уголовным делам. Одно из них, направленное недавно в суд, насчитывает 20 эпизодов с общим ущербом более 2,2 млн рублей. Аферы совершались в Ингушетии, Дагестане и Чечне как дистанционно, так и при личных встречах. Злоумышленница обманывала продавцов ювелирных изделий, обещая купить украшения в подарок сиротам или инвалидам и прося рассрочку. Полученные ценности, включая бриллиантовое ожерелье стоимостью свыше 900 тысяч рублей, она сразу сбывала на рынке, а деньги тратила на себя.

Находясь под подпиской о невыезде, злоумышленница продолжила преступную деятельность, объясняя это необходимостью отдавать старые долги. В последнем случае она взяла предоплату за несуществующий смартфон и перестала выходить на связь. Кроме того, на нее возбудили дело о ложном доносе на родственников, которые, по ее словам, угрожали ей из-за криминального образа жизни — эта информация не подтвердилась.

Подозреваемую поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

Ранее махачкалинского «форточника» задержали за многомиллионную серию краж в Петербурге.

 
