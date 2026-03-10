Размер шрифта
Зеленский дал поручение украинской разведке по оборонке России

Зеленский поручил ГУР Украины работать активнее в отношении оборонки России
Louisa Gouliamaki/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Главному управлению разведки (ГУР) минобороны страны «работать активнее» в отношении оборонного производства России. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Поручил разведке работать активнее в отношении русского военного производства», — заявил он.

10 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянск с помощью крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух — земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод, который специализируется на производстве микросхем для мобильных устройств. Противник нанес удар по предприятию во время пересменки, когда сотрудники собирались идти домой. Кроме того, украинские военные атаковали объекты гражданской инфраструктуры.

20 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что Зеленский приказал разработать план ведения конфликта с Россией еще на три года. По информации издания, украинский президент аргументировал это тем, что не верит в успех переговоров с РФ.

Ранее армия России нанесла удар по объекту ГУР МО Украины.

 
