В автокредитах под 0,01% увидели скрытый доход

Россияне, оформившие автокредиты под 0-0,01% годовых, столкнулись с доначислением налога. Федеральная налоговая служба (ФНС) сочла такую экономию материальной выгодой, пишет Telegram-канал Mash.

Речь идет об автовладельцах, которые воспользовались льготными программами в 2024 году. Они рассчитывали получить почти беспроцентную рассрочку, но теперь их обязали доплатить налог по ставке 35%.

В ФНС в мессенджере Max объяснили, что основанием для дополнительных обязательств стали изменения в налоговом законодательстве. С 2025 года займы со ставкой, которая ниже 2/3 ставки ЦБ, облагаются налогом, поскольку разница считается скрытым доходом заемщика.

До этого россиянам напомнили о начислении налога на проценты по вкладам. По данным РИА Новости, ставка налога на доходы по вкладам составляет 13%. В случае, если доходы со всех вкладов превысят 2,4 млн рублей, то суммы свыше этого порога будет облагаться по ставке в 15%. При этом если доход по вкладу был до 160 тысяч рублей, то он не облагается НДФЛ, если Центральный банк России не поднимет ключевую ставку выше 16% годовых до 1 декабря.

Гражданам не требуется рассчитывать налог самостоятельно, это сделают налоговые органы. Также не надо подавать декларации.

Ранее были спрогнозированы ставки по кредитам в 2026 году.