Богомаз раскрыл данные о погибших и раненых при ракетном ударе ВСУ по Брянску

Богомаз: шесть человек погибли, 37 ранены при ракетном ударе ВСУ по Брянску
Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шесть человек погибли в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску. Еще 37 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что все пострадавшие доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Богомаз отметил, что «укронацисты намеренно ударили по мирным жителям». Он назвал произошедшее терактом.

10 марта ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух — земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод, где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты.

После ракетной атаки в Советском районе Брянска произошло задымление. Богомаз посоветовал жителям города ограничить нахождение на улице и закрыть окна в помещениях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был осведомлен об атаке на Брянск. По его словам, главком ВСУ Александр Сырский доложил ему об этой операции.

Ранее в ООН отреагировали на ракетный удар ВСУ по Брянску.

 
