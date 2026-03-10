Размер шрифта
В Иране опровергли информацию о сопровождении США танкера через Ормузский пролив

КСИР опроверг данные США о сопровождении их ВМС танкера через Ормузский пролив
lavizzara/Shutterstock/FOTODOM

Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) контр-адмирал Алиреза Тангсири в социальной сети X опроверг данные властей США о том, что ВМС Соединенных Штатов сопроводили нефтяной танкер при прохождении через Ормузский пролив.

По его словам, эта информация является «полнейшей ложью».

«Любое движение американских ВМС и их союзников будет остановлено иранскими ракетами и торпедами», — отметил он.

Незадолго до этого глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт выступил с утверждением, что Военно-морские силы США обеспечили проход нефтяного танкера через Ормузский пролив.

10 марта шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что у США есть возможности для защиты судоходства в Ормузском проливе. По его словам, власти Соединенных Штатов относятся к этому очень серьезно.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Движение танкеров через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано. После ударов США и Израиля по территории Ирана многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть.

Ранее были названы последствия нефти по $100 из-за ситуации на Ближнем Востоке.

 
