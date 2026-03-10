Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского продолжить переговорный процесс по Украине. Об этом сообщается на сайте канцелярии турецкого лидера.

В публикации отмечается, что Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор. В рамках диалога они обсудили турецко-украинские отношения, а также вопросы региональной и глобальной повестки дня.

Также Эрдоган заявил, что конфликт в Иране не должен препятствовать мирным усилиям по Украине.

Турецкий лидер подчеркнул, что безопасность судоходства в Черном море критически важна для Турции. Эрдоган добавил, что Анкара готова оказать процессу урегулирования всю возможную поддержку.

До этого Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта был перенесен по инициативе США.

10 марта спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине, вероятно, состоятся на следующей неделе.

Накануне Зеленский говорил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса могут продолжиться на неделе с 9 по 15 марта, если стороны «всерьез намерены» их продолжать.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и Россия приблизились к «началу конца» конфликта.