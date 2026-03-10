Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор

Эрдоган призвал Зеленского продолжить переговоры по Украине
Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского продолжить переговорный процесс по Украине. Об этом сообщается на сайте канцелярии турецкого лидера.

В публикации отмечается, что Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор. В рамках диалога они обсудили турецко-украинские отношения, а также вопросы региональной и глобальной повестки дня.

Также Эрдоган заявил, что конфликт в Иране не должен препятствовать мирным усилиям по Украине.

Турецкий лидер подчеркнул, что безопасность судоходства в Черном море критически важна для Турции. Эрдоган добавил, что Анкара готова оказать процессу урегулирования всю возможную поддержку.

До этого Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта был перенесен по инициативе США.

10 марта спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине, вероятно, состоятся на следующей неделе.

Накануне Зеленский говорил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса могут продолжиться на неделе с 9 по 15 марта, если стороны «всерьез намерены» их продолжать.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и Россия приблизились к «началу конца» конфликта.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!