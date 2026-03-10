Балицкий рассказал о массированной атаке ВСУ на Запорожскую область

Балицкий: двое не выжили при массированной атаке БПЛА в Запорожской области

В Запорожской области во время массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выжили два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Пологовском муниципальном округе. В результате полученных травм водитель машины не выжил. Кроме того, вражеский беспилотник ударил по мужчине, передвигающемся на мотоцикле. Полученные травмы также оказались не совместимы с жизнью. В связи с угрозой для жизни и безопасности специалистов выезд на места происшествия для проведения необходимых следственных действий пока невозможен, уточнил Балицкий.

Губернатор предупредил, что на территории Пологовского муниципального округа сохраняется крайне напряженная обстановка. По его данным, ВСУ продолжают массированную атаку с применением БПЛА.

9 марта Балицкий сообщил об атаке украинских дронов автомобильной заправочной станции (АЗС) в Токмакском муниципальном округе Запорожской области. Осколки БПЛА повредили автобус детской спортивной школы, в котором находились подростки. Тренер и трое несовершеннолетних получили ранения, им потребовалась госпитализация.

Ранее украинский дрон ударил по машине с супружеской парой и детьми в Запорожской области.