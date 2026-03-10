Обладатель Кубка России в составе «Динамо» Некрасов скончался в 53 года

Обладатель Кубка России в составе «Динамо» Сергей Некрасов умер в 53 года

Обладатель Кубка России по футболу в составе московского «Динамо» Сергей Некрасов скончался на 54-м году жизни. Информация об этом была опубликована на официальном сайте столичного клуба.

«Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Владимировича. Скорбим вместе с вами», — указано в сообщении.

Некрасов скончался 9 марта после тяжелой болезни.

Футболист пришел школу московского «Динамо» в восьмилетнем возрасте. Он начал стабильные выступления за основной состав команды в 1993 году и играл до 1999 года, когда получил серьезную травму. В 1999 году он сыграл только один матч (победный полуфинал Кубка России 1998/99 против «Ротора»), а уже в следующем сезоне покинул «Динамо». После этого он выступал за клубы из первого и второго дивизионов России.

За «Динамо» Некрасов сыграл в чемпионате России — 149 матчей (12 голов), в кубке России — 23 матча (два гола), в еврокубковых турнирах (Кубок УЕФА, Кубок Кубков, Кубок Интертото) — 24 матча (два гола).

Ранее итальянский велогонщик погиб в ДТП во время тренировки.