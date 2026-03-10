Размер шрифта
Минимум три судна пересекли Ормузский пролив 10 марта

ТАСС: танкеры начали пересекать Ормузский пролив
Reuters

Грузовые суда, заблокированные в Персидском заливе, начали пересекать Ормузский пролив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-сервисов по отслеживанию передвижения судов.

В публикации отмечается, что в промежутке с 12:00 до 20:00 мск Ормузский пролив в сторону Оманского залива пересекло минимум три танкера и сухогруза. Это были суда под флагами Маршалловых островов, Китая и Мадагаскара

«При этом в обратную сторону движения судов не наблюдалось», — говорится в публикации.

В свою очередь, у берегов оманского Сухара на рейде собралось около 100 грузовых судов, подчеркивает агентство.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал не допустить вывоза ни одного барреля нефти из Ближнего Востока в США и другие страны Запада.

Движение танкеров через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано. После ударов США и Израиля по территории Ирана многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. По данным CNN, это застало американскую администрацию врасплох.

Ранее в США спрогнозировали цены на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана.

 
