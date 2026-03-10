Стало известно о повреждениях цеха предприятия в Брянске после удара ВСУ

Цех одного из предприятий поврежден в Брянске в результате ракетного удара ВСУ

Цех одного из предприятий в Брянске поврежден в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале главы Брянской области Александра Богомаза.

«Цех пострадал. Тушим уже», — заявил начальник главного управления МЧС по Брянской области Дмитрий Енин в разговоре с руководителем региона.

10 марта ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух — земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод, где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты.

После ракетной атаки в Советском районе Брянска произошло задымление. Богомаз посоветовал жителям города ограничить нахождение на улице и закрыть окна в помещениях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был осведомлен об атаке на Брянск. По его словам, главком ВСУ Александр Сырский доложил ему об этой операции.

Ранее в ООН отреагировали на ракетный удар ВСУ по Брянску.