ЦСКА пожаловался на судейство после разгрома от «Динамо»

ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за удаления Гонду в матче РПЛ с «Динамо»
ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за удаления в дерби против столичного «Динамо». Об этом пишет РИА Новости.

С 16-й минуты армейский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Лусиано Гонду, перешедший в команду в зимнее трансферное окно 2026 года из петербургского «Зенита». Главным арбитром встречи был назначен Сергей Иванов, он удалил игрока армейцев за фол на Максиме Осипенко.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:4. В составе победившей команды отличились Николас Маричаль, который оформил дубль, Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол ЦСКА оформил Мойзес.

Это поражение для армейцев стало крупнейшим с 2020 года, когда в домашнем матче ЦСКА проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:4. Также ЦСКА проиграл третий матч подряд в РПЛ, до этого команда уступила «Краснодару» и «Ахмату».

Ранее бывший тренер «Динамо» назвал тихим ужасом оборону ЦСКА.

 
