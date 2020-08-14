Посол РФ отметил соответствие нормам международного права при передаче россиян Белоруссией

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал о возвращении 32 россиян на родину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что передача была осуществлена в рамках норм международного права и национальных законодательств двух стран.

Посол также добавил, что взаимодействие органов прокуратуры со стороны обеих стран обеспечило успех данной юридической процедуры.

Кроме того, Мезенцев заявил, что развернутая информация об основаниях задержания россиян находится в распоряжении Генпрокуратуры.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

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