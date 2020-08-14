В Болгарии планируют изменить конституцию

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе обращения к гражданам заявил о планах изменить основной закон страны, передает ТАСС.

«Политическая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» внесет проект новой конституции Республики Болгария в Народное собрание», — заявил Борисов.

По его словам, принятие новой конституции — тема, которая давно обсуждается в стране. Действующий основной закон был принят в другой политической обстановке и не отвечает запросам современности.

Предлагается сократить число депутатов парламента, ограничить мандат главного прокурора, председателей Верховного кассационного и Верховного суда до пяти лет.

В Болгарии на протяжении 37 дней продолжаются антиправительственные митинги из-за недовольства экономической политикой кабмина, мерами по контролю за бизнесом и злоупотреблением полномочиями со стороны властей.

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