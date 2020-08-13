США внесли на голосование резолюцию СБ ООН об оружейном эмбарго против Ирана

США вынесли на голосование резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Соединенные Штаты представили проект документа, дата голосования будет определена председателем Совбеза, рассказал источник.

Соединенные Штаты разорвали договоренности с Ираном в одностороннем порядке осенью 2018 года и отказались от всех своих обязательств в рамках «ядерной сделки», после чего начали восстанавливать и ужесточать односторонние санкции против Ирана.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен СВПД.

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