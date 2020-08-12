В Германии заявили, что США утратили роль гаранта международного порядка

Глава «Немецкого общества ООН» Детлеф Дцембрицкий заявил, что США утратили роль гаранта международного порядка после выхода из многосторонних отношений, передает РИА «Новости».

По его словам, некоторые страны, в том числе США, формируют крупнейшие очаги конфликтов в данный момент. Эта тенденция обострилась на фоне пандемии.

«Роль США как образцового примера и гаранта международного порядка в настоящее время полностью утрачена, так как они все больше отказываются от многосторонних соглашений и частей системы ООН», — отметил Дцембрицкий.

Он добавил, что остается ждать 3 ноября, и надеется, что действующий президент США Дональд Трамп не будет переизбран.

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