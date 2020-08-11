Трамп опроверг заявления Болтона о доверии президента Путину больше, чем разведке США
Президент США Дональд Трамп назвал ложью слова своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он доверяет российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем американской разведке. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.
По мнению Трампа, Болтон является одним из глупейших людей, которых он когда-либо встречал в правительстве.
«[Болтон] часто заявляет, что я уважаю и даже доверяю [президенту] России Владимиру Путину больше, чем тем, кто [работает] в наших разведывательных агентствах. В то время как это, конечно, неправда», — написал американский президент.
Ранее Болтон заявил, что испытал на себе гнев Трампа, когда тот получал доклады разведки, связанные с Россией.
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