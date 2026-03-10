В Подмосковье нашли несколько «точек» в реке, где могут находиться пропавшие дети

В Подмосковье во время поисков детей водолазы около 18 раз спускались в реку

Водолазы проверяют точки в реке, где могут находиться пропавшие в подмосковном Звенигороде дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на водолазную группу «ДобротворецЪ».

По словам представителей организации, изначально акваторию проверяли эхолотом. Если появляется объект, который похож на пропавшего, в этом месте выставляется буй и отбивается точка, которую позже проверят водолазы.

«Было обнаружено несколько точек, требующих проверки. На данный момент информация отрабатывается», – сообщается в публикации.

При подобных поисках воду также могут проверять «ковром», но в данном случае работать так очень сложно из-за очень высокого течения.

Масштабные поиски детей начались 7 марта. Школьники пропали после того, как встретились во дворе одного из домов и отправились гулять к Москва-реке. Известно, что два 12-летних мальчика хотели поздравить 13-летнюю девочку, компания любила играть около водоема.

Ранее родители пропавших в Подмосковье детей своими силами бурили лед на реке.